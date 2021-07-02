KATILIMEVİM’den Ev ve Araba Almak İsteyenlere BÜYÜK MÜJDE!

Sektörde BDDK’ya intibak başvurusunu ilk gerçekleştiren firma olarak gururluyduk. Bugün ise BDDK intibak planı onaylanan bir marka olarak hem gururlu, hem de mutluyuz!

Nisan ayında Tasarruf Finansman sektörüne özel kanun düzenlemesiyle, sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların intibak başvurusunu yaptığı süreç 2 Temmuz’da sonuçlandı.

İntibak başvurusu yapan ilk firma olarak, başvurumuzun BDDK tarafından onaylandığını ve lisans sürecimizin başladığını, müşterilerimize ve faizsiz ev-araba almak isteyen herkese bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu onay ile, Katılımevim’i tercih eden binlerce müşterimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Siz de hayalinizdeki ev ve arabaya Katılımevim Güvencesiyle Faizsiz, Kredisiz sahip olmak için hemen online başvuru formumuzu doldurun, sizi arayalım.