KİM EV SAHİBİ OLMAK İSTEMEZ Kİ?

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NEDEN KATILIMEVİM

İstediğiniz Yerde Ev
Alma İmkanı

Katılımevim’de belli evler arasından seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Türkiye’de istediğiniz evi alabilirsiniz.

Avantajlı Teslim
Tarihleri

Ev almak için gerekli nakit size kısa zamanda teslim edilir. Böylece evinizin değerini korumuş olursunuz.

Rahat Ulaşabileceğiniz
Şubeler

Şubelerimiz şehrin merkezindedir. Rahatça ulaşarak çay kahve eşliğinde detaylı bilgi alabilirsiniz.

MÜŞTERİLERİMİZ NE DİYOR

Çağlar Gür

Ev sahibi bizi evden çıkarmıştı. Bu güzel haber çok iyi geldi. Katılımevim sayesinde kiradan kurtulduk

Ülkü Külekçi

Ev sahibi oldum. Artık daha güçlü hissediyorum. Katılın sizin de eviniz olsun! Benim gibi.

Zeliha Tefek

Araba için gitmiştik. Ev çıktı. hem ev hem arabamız oldu. Katılın sizin de olsun.

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Bilgi almak için
hemen formu doldurun,
sizi arayalım!