MÜŞTERİLERİMİZ NE DİYOR

Çağlar Gür Ev sahibi bizi evden çıkarmıştı. Bu güzel haber çok iyi geldi. Katılımevim sayesinde kiradan kurtulduk

Ülkü Külekçi Ev sahibi oldum. Artık daha güçlü hissediyorum. Katılın sizin de eviniz olsun! Benim gibi.