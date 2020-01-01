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NEDEN KATILIMEVİM
İstediğiniz Yerde Ev
Alma İmkanı
Katılımevim’de belli evler arasından seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Türkiye’de istediğiniz evi alabilirsiniz.
Avantajlı Teslim
Tarihleri
Ev almak için gerekli nakit size kısa zamanda teslim edilir. Böylece evinizin değerini korumuş olursunuz.
Rahat Ulaşabileceğiniz
Şubeler
Şubelerimiz şehrin merkezindedir. Rahatça ulaşarak çay kahve eşliğinde detaylı bilgi alabilirsiniz.
MÜŞTERİLERİMİZ NE DİYOR
Çağlar Gür
Ev sahibi bizi evden çıkarmıştı. Bu güzel haber çok iyi geldi. Katılımevim sayesinde kiradan kurtulduk
Ülkü Külekçi
Ev sahibi oldum. Artık daha güçlü hissediyorum. Katılın sizin de eviniz olsun! Benim gibi.
Zeliha Tefek
Araba için gitmiştik. Ev çıktı. hem ev hem arabamız oldu. Katılın sizin de olsun.
Bilgi almak için
hemen formu doldurun,
sizi arayalım!